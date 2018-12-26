Köy okulu öğrencileri tiyatroyla buluştu

-Fatih Küçük ile röp.



( BİTLİS ) - BİTLİS



- Bitlisin Hizan ilçesindeki köy okulları öğrencilerine yönelik “Gülümse Geleceğe” projesi kapsamında tiyatro gösterisi yapıldı. Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi, Hizan Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Vizyoner Kadınlar Derneğince hazırlanan “Gülümse Geleceğe” projesi kapsamında Hizan ilçesindeki köylerde eğitim gören öğrenciler tiyatroyla buluştu. Köy okullarında eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Hizan ilçe merkezine getirildi.

Hizan Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen tiyatroda sahnelenen oyunları çocuklar büyük bir ilgiyle izledi. Oyunun ardından açıklamalarda bulunan Vizyoner Kadınlar Derneği Genel Sanat Yönetmeni Fatih Küçük, öğrencilere yönelik güzel bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Tiyatro ve dizi oyuncusuyum. Biz bu projeyi doğudan batıya, güneyden kuzeye kardeşlik mesajıyla başlattık. Birlik ve beraberlik duygusu ile gülümse geleceğe sloganı ile yola çıktık. İlk önce Mardin’de başladık. Mardin’de on ilçede yaklaşık 15 bin çocuğumuza ulaştık. Özellikle daha önce tiyatro izlememiş ve uzak mecralarda, köylerde oturan çocuklarımızı oyunlarımıza getirttik. Çok etkili bir proje oldu, çocuklarımız çok beğendi” dedi.

Oyunun ve projenin ana temasının birlik ve beraberlik olduğunu dile getiren Küçük, “Oyunumuzda da zaten özellikle geleneksel Türk Halk Tiyatrosu öğelerini kullanıyoruz. Çünkü bizim geleneksel tiyatromuzda her şey var; Kürdü, Lazı, Çerkezi, Arabı var. Biz de bu değerlerle beraber böyle bir oyun çıkarttık, modernize ettik. Bir nevi modern temaşa tiyatrosu oldu. Bu oyunumuzla beraber çocuklarımıza birlik ve beraberliğimizi, ülkenin sınırları içerisinde herkesin eşit olduğunu, köklerin, ırkların, dillerin birbirimizi ayırmak için hiçbir sebep olmadığını, hepimizin bir olduğunu, hepimizin insan olduğunu ve bu ülke toprakları için, bu ülkenin birlik ve beraberliği için mücadele etmemiz gerektiğini bu oyunumuz içerisinde anlatmaya çalıştık. Mardin’den Balıkesir’e oradan da Bitlis’e geldik ve çok güzel karşılandık. Sanatın gücünü bu konuda kullanmak istiyoruz. Sanatın girdiği yerde derdinizi anlatmanız daha kolay oluyor. Biz de sanat ve tiyatro yoluyla çocuklara mesajlar vermeye çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik duygusu ile gülümse geleceğe diyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz, biz de onlara ilham olmaya çalışıyoruz. Sanat, milletleri ileriye taşıyan, bir arada tutan en önemli öğe. Biz de bu yolla yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

(MSA-Y)

