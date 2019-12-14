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14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Köy çocuklarına yönelik kermes düzenlendi - SİİRT

Köy çocuklarına yönelik kermes düzenlendi - SİİRT

- Kermesin düzenlendiği salondan ve katılımcılardan görüntüler - ADEM Müdürü Nurten Temiz'in konuşması - Kursiyer Nurcan Aslan'ın konuşmasıKöy çocuklarına yönelik kermes düzenlendiSİİRT (AA) - Siirt 'te köy çocuklarına yönelik kermesi düzenlendi.
Ulus Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) kursiyerler tarafından evlerde hazırlanan yöresel yemek ve el sanatları kermeste sergilendi.Bir alışveriş merkezinde açılan kermeste konuşan ADEM Müdürü Nurten Temiz, kermesten gelecek gelirlerin köy çocuklarına harcanacağını söyledi.

Kermese yoğun ilgi olduğunu belirten Temiz, şunları kaydetti:"Kermesimiz soğuk kış gününde köy çocuklarının üşümemesi için kışlık giyim için harcanacak. Aile Destek Merkezindeki kadın kursiyerlerimiz evlerinde hazırladıkları yöresel lezzetlerimizden perde pilav, cokat, yaprak şişe ve kitelden oluşan yemekleri ve çeşitli el sanatları kurslarında yapılan çalışmaları kermeste sergiledik, oldukça ilgi gördü."

Siyer Alışveriş El Sanatları Kermes Alışveriş Merkezi 

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