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10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Kovaladığı şahsı vurmak isterken lise öğrencisini vurdu

Kovaladığı şahsı vurmak isterken lise öğrencisini vurdu

Yaralı Alihan Kuru'nun hastane içinde sedye ile taşınması

Tıp Fakültesi İlk Müdahale Lise Öğrencisi Silahlı Saldırı Lise Öğrenci 

-Hastaneden sedye ile çıkarılması
-Ambulansa götürülmesi
-Ambulansa konulması
-Ambulansın tıp fakültesine gidişi
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da kovaladığı şahsa ateş açan şahıs, o esnada okuldan öğle yemeği için çıkan milli tekvandocu lise 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki çocuğu vurdu. Yaşanan olayda genç omzundan yaralanırken, şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Samsun'un İlkadım içesi İstasyon Mahallesi Mescidzade Sokak üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun 19 Mayıs Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan aynı zamanda milli tekvandocu Alihan Kuru (15), öğle arası okul çıkışı diğer öğrenci arkadaşları ile birlikte yemek yemeye gitmek için okuldan çıktı. Bu sırada B.A. adlı şahıs bir kişinin peşine düşüp tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun kazara lise öğrencisi Alihan Kuru'nun sol omzuna isabet ederek yaraladı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenci ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kuruşunun Alihan Kuru'nun sol omzuna önden girip içeride kaldığı öğrenildi. Polis silahlı saldırıya karışan B.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-SLH-
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