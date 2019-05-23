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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kötü koku ihbarı için gittikleri evden 3 ton çöp çıkardılar

Kötü koku ihbarı için gittikleri evden 3 ton çöp çıkardılar

görüntüler kafede

( BURSA ) BURSA

Hastalık Çevre Temizliği Çöp Ev Barla 


- Bursa'da çevreye kötü koku yaydığı için mahalle sakinlerinin şikayet ettiği evden yaklaşık 3 ton çöp çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine Selimzade Mahallesi Dereboyu Sokak’ta bulunan evden çıkan tonlarca çöp, Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Şikayet üzerine gerçekleştirilen yasal işlemler neticesinde evini çöplerle doldurduğu tespit edilen T.Y.’nin evine giden ekipler, Bursa 5’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla yapılan arama neticesinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Evde biriken çöplerden dolayı adım atmakta zorlanan temizlik görevlileri, çuvallara koydukları çöpleri kamyona yükledi. Çöp boşaltma ve temizlik çalışmaları ile yaşanan olumsuz durumun sona ermesi nedeniyle mahalle sakinleri, yapılan çalışmadan dolayı teşekkür etti. ‘Temizlik imandan gelir’ sözü çerçevesinde ilçe genelinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sadece sokak ve çevre temizliği değil, çöp ev haline gelmiş yapıları da gerektiği zaman temizliyoruz. Bir hastalık olan hiçbir şeyi atmama konusunda evlerini çöp ev haline dönüştüren vatandaşlarımız hem kendi sağlıklarını hem de çevre sağlığını tehdit ediyor. Vatandaşlarımız rahatsız oldukları evlerle ilgili ihbarlarda bulunuyor. Gerekli resmi işlemlerden sonra belediyemizin ekipleri o evlerdeki çöpleri kamyonlarla taşıyor. Daha sonra da halk sağlığına tehdit oluşturmaması için dezenfekte ediliyor. Amacımız Yıldırım’ı daha temiz ve yaşanılır hale getirmek. Bunun için en önemli önceliklerimizden bir tanesi de temizlik. Yıldırım Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sağlıkla yaşayabilecekleri ortamlar oluşturmak adına temizliğe büyük önem veriyoruz” dedi.
(AF-Y)
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