Kösedağ'a mevsimin ilk karı yağdı - AĞRI

: - Eleşkirt ilçesi kKsedağı kar görüntüleri - İlçe halkından Selahattin Karaca ile röportaj - Çarşı merkezinden detay - İlçe esnafları ile röportajKösedağ'a mevsimin ilk karı yağdıAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Eleşkirt ilçesindeki Kösedağ'a mevsimin ilk karı yağdı.İlçede dün geceden beri etkili olan yağmur, havanın soğumasının ardından yüksek kesimlerde kara dönüştü.İlçe sınırları içinde yer alan 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ'ın tepesi kar yağışıyla beyaza bürünürken, bölgede kartpostallık görüntüler oluştu.İlçe halkından Selahattin Karaca, "Kösedağ beyaza büründü. Havalar da soğudu paltoları giymek zorunda kaldık." dedi.
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