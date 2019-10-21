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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kösedağ'a mevsimin ilk karı yağdı - AĞRI

Kösedağ'a mevsimin ilk karı yağdı - AĞRI



: - Eleşkirt ilçesi kKsedağı kar görüntüleri - İlçe halkından Selahattin Karaca ile röportaj - Çarşı merkezinden detay - İlçe esnafları ile röportajKösedağ'a mevsimin ilk karı yağdıAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Eleşkirt ilçesindeki Kösedağ'a mevsimin ilk karı yağdı.İlçede dün geceden beri etkili olan yağmur, havanın soğumasının ardından yüksek kesimlerde kara dönüştü.İlçe sınırları içinde yer alan 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ'ın tepesi kar yağışıyla beyaza bürünürken, bölgede kartpostallık görüntüler oluştu.İlçe halkından Selahattin Karaca, "Kösedağ beyaza büründü. Havalar da soğudu paltoları giymek zorunda kaldık." dedi.

Kar Yağışı 

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