Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - Dört kız sahibi çift iki kardeşe de kucak açtı - ÇORUM
- Sevim ve Hüseyin Tatlı çiftinin evlerinden detay görüntüler - Anne Sevim Tatlı'nın konuşması - Baba Hüseyin Tatlı'nın konuşmasıÇORUM (AA) - GAZİ NOGAY - Çorum 'da yaşayan 4 çocuk sahibi Sevim ve Hüseyin Tatlı çifti, 4 yıldır iki erkek kardeşin koruyucu aileliğini üstleniyor.Kent merkezinde yaşayan Hüseyin (57) ve Sevim Tatlı (52) çifti, koruyucu aile olmaya karar vererek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvurdu.Koruyucu Aile Programı hakkında yetkililerden bilgi alan çift, gerekli prosedürleri tamamlayarak, anne ve babaları ayrıldıktan sonra sevgi evlerinde devlet korumasına alınan 5 yaşındaki Osman ve 6 yaşındaki ağabeyi Barış'ın koruyucu ailesi oldu.Sevim Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 kız çocuğu yetiştirip büyüttüğünü, çocukları çok sevdiğini söyledi.
Bir gün televizyonda huzurevinde kalan yaşlıların bakımının üstlenilmesiyle ilgili bir haber izlediklerini belirten Tatlı, "Eşim de bana 'Hanım, ister misin bir yaşlı alalım yanımıza' şeklinde bir söz söyledi.
Ben de 'Yaşlı değil de çocuk alalım mı?' diye sordum. Sonra gidip araştırdık." dedi. Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte koruyucu bir aile ile tanıştığını anlatan Tatlı, "Onları da görünce etkilendim. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne giderek başvuru yaptık. Gerekli prosedürlerin ardından olumlu yanıt aldık. Benim 4 kızım var. Bir kız daha büyütmek istedim. Sonra kızlarım, 'Anne erkek çocuk alalım.' dediler. Bize Barış ve kardeşi Osman'ı önerdiler. 15 gün tanışma ve kaynaşma süresince bize çok alıştılar. Biz de onları çok sevdik." ifadelerini kullandı. - "Bir çocuğun yataktan kalkıp rüyasını size anlatması en güzel olay"Koruyucu ailesi olduğu çocukların öz çocuklarından hiçbir farkı bulunmadığına işaret eden Tatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:"4 yıldır onların gerçek anne babası gibiyiz. Aynı sevgiyi veriyoruz. Bu çocukların sünnetini de biz yaptırdık. Bize nasip oldu. İnşallah büyüdüklerinde askere de ben göndereceğim onları. Bizimle kalırlarsa gelin de getireceğiz bu eve. Osman ve Barış, aileleri parçalandığı için çeşitli sorunlar yaşamış. Bu da psikolojilerini etkilemiş. Osman anaokulunda büyük sorunlar yaşadı. Öğretmenleri okuma yazma öğrenemediğini söyledi.
Ben de psikiyatriye götürdüm. Şimdi sınavlarda ya birinci ya da ikinci oluyor. Diğeri zaten çok başarılı. Onlarla birlikte çok mutluyuz. Küçücük bir çocuğun yataktan kalkıp rüyasını size anlatması en güzel olay. Başım ağrıdığında yanıma gelip, 'Anne, sana bir şey olursa bize kim bakacak' diye korkularını dile getiriyorlar."Koruyucu aile olduktan sonra çevresinden tepki aldığını aktaran Tatlı, "Bize, 'Neden aldın, nasıl bakacaksınız?' diyenler oldu ama hiç aldırış etmedik. Herkese tavsiye ediyoruz. İyi ki de almışız." dedi. Hüseyin Tatlı da 4 kız çocuğundan sonra 2 erkek evlat yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, ailelere böyle bir imkan sundukları için devlete teşekkür etti.