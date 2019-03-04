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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Koruma altındaki oklu kirpinin öldürülmesi - ŞANLIURFA

Koruma altındaki oklu kirpinin öldürülmesi - ŞANLIURFA

- Jandarma Komutanlığı girişi - Adalet Sarayından detay - Şüphelilerin jandarma eşliğinde adliyeye getirilmesi Şanlıurfa 'da koruma altındaki oklu kirpinin öldürülmesi - Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpinin öldürülmesi ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpinin öldürülmesi ve görüntülerin sosyal medyadan paylaşılmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, ilçeye 60 kilometre uzaktaki Aşağıkaracaören Mahallesi'nde bazı kişilerin köpek yardımıyla yuvasından çıkardığı oklu kirpiyi sopayla öldürmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri harekete geçti.Bu kapsamda Siverek ve Viranşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede söz konusu olayın akraba oldukları değerlendirilen H.D, A.D. ve E.D. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.Viranşehir'deki adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince para cezası da uygulanacağı öğrenildi.Zanlıların oklu kirpiyi yuvasından çıkarmak için beslenmesi yasak "pitbull" cinsi köpek kullandığı belirtilmişti.Öte yandan 2017 yılında Devlet Su İşleri ekipleri, Atatürk Barajı'ndaki tünellerde çalışma yaptığı sırada nesli tehlike altında olan 5 oklu kirpiye rastlamış ve olayın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından, kirpilerin koruma altına alınması için tünellerdeki çalışmalara ara verilmişti.

Sosyal Medya Para Cezası Jandarma Karacaören Harekete Geç 

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