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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Koruluk alanda yangın - ADANA

Koruluk alanda yangın - ADANA

- Otoban içerinde 110 ekiplerinin yangına müdahalesi Adana 'da koruluk alanda yangın çıktıADANA (AA) - Adana 'da otoban kenarındaki koruluk alanda çıkan yangın söndürüldü.Merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar otoban çıkışı otoban kenarındaki koruluk alanda alevler çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın nedeniyle koruluk alanda zarar oluştu.Ekipler, yangının sigara izmaritinden çıkmış olabileceğini değerlendiriyor.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sigara İzmariti Sigara Yangına Müdahale 

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