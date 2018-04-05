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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Koruculara yönelik terör saldırıları - Ziya Sözen - DİYARBAKIR

Koruculara yönelik terör saldırıları - Ziya Sözen - DİYARBAKIR

- Koruculara yönelik terör saldırıları - Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Sözen'nin konuşması - Toplantı yapılan salondan detayKoruculara yönelik terör saldırıları - Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Sözen: - "PKK terör örgütünü bu yaptığı hain saldırılardan dolayı nefretle ve şiddetle lanetliyorum"DİYARBAKIR (AA) - Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, "PKK terör örgütünü bu yaptığı hain saldırılardan dolayı nefretle ve şiddetle lanetliyorum." dedi.
Başkan Sözen, Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde korucu ve şehit aileleri dernekleriyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada,Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/ YPG'ye çok büyük darbeler vurduğunu söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'na tamamı Kürt kökenli 240 güvenlik korucunun dahil olmasının ardından teröristlerin koruculara karşı saldırılarını artırdığını dile getiren Sözen, bu saldırılar neticesinde geçen son iki haftada 7 korucunun şehit olduğunu anımsattı."PKK terör örgütünü bu yaptığı hain saldırılardan dolayı nefretle ve şiddetle lanetliyorum." ifadelerini kullanan Sözen, şöyle konuştu:"Son zamanlarda PKK terör örgütüne çok büyük darbeler vuruluyor. Bu da önümüzdeki günlerde PKK terör örgütünün bitişini, çöküşünü bize gösterecektir. İnşallah PKK terör örgütünün bitiş sinyallerini vermiştir. Eli silahlı kanlı terör örgütü PKK ne onların arka bahçesi konumunda olan HDP asla bizim temsilcimiz değildir. Ne HDP'yi ne PKK'yı temsilci olarak görmüyoruz. HDP'nin, PKK'nın yolundan giden hangi siyasi parti olursa olsun onları da bundan sonra karşımıza alıp gerekli tepkimizi ifade edeceğiz."Sözen, 33 yıl sonra güvenlik korucularının sosyal güvence kapsamına alınmasının sevindirdiğini belirterek, "Biliyoruz ve inanıyoruz ki devletimiz bundan sonra daha süratli bir şekilde korucularla ilgili yasal düzenlemeler yapacak. Korucularımızın hak ettiği değere kavuşmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yasal Düzenleme Hain Saldırı Siyasi Parti Şehit Aileleri Terör Örgütü 

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