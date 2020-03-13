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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Koronavirüse karşı topluma açık alanlar ilaçlandı - ERZURUM

Koronavirüse karşı topluma açık alanlar ilaçlandı - ERZURUM

- Koronavirüse karşı alınan tedbirler - Erzurum Büyükşehir Belediyesinin dezenfektan çalışmalarından görüntüler Erzurum 'da koronavirüse karşı topluma açık alanlar ilaçlandı - Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: - "Kurduğumuz özel ekiplerle dezenfekte etmediğimiz tek yer bırakmayacağız"ERZURUM (AA) - Erzurum ’da belediyeler, başta okullar olmak üzere ve topluma açık alanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.Yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, kentin çeşitli noktalarındaki okul, spor tesisleri, kütüphaneler, camiler, duraklar, park ve bahçeleri özel ekiplerle dezenfekte etti.Kent genelinde alınan tedbirler kapsamında yapılan çalışmalarda özellikle halkın yoğun olarak kullandığı alanlar ilaçlandı.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, ilde koronavirüse karşı tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarca alınan tedbirlere ek olarak belediyelerin de önlemler aldığını aktaran Sekmen, "Kent merkezindeki okullar, kütüphaneler ve sosyal alanların tamamını dezenfekte ediyoruz. Kurduğumuz özel ekiplerle dezenfekte etmediğimiz tek yer bırakmayacağız. Halkımızın huzurlu ve sağlıklı bir ortamda hayatlarını sürdürmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız." diye konuştu.
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da ilçedeki kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde ilaçlama yaptıklarını dile getirdi.Dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra halkı bilgilendirdiklerini belirten Sunar, "Sağlık Bakanlığının uyarılarını herkesin dikkate alması gerekiyor. Koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirler en üst seviyede. Bu virüsü hep birlikte yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

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