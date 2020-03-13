Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Koronavirüse karşı camiler cuma namazı öncesi dezenfekte edildi - ANKARA

Koronavirüse karşı camiler cuma namazı öncesi dezenfekte edildi - ANKARA

- Melike Hatun Camisi'nde Altındağ Belediyesi ekiplerinin dezenfekte çalışması yapmalarıKoronavirüse karşı camiler cuma namazı öncesi dezenfekte edildiANKARA (AA) - Melike Hatun Camisi, Altındağ Belediyesince yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı cuma namazı öncesinde dezenfekte edildi.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) dolayısıyla dezenfeksiyon çalışmaları yapan Altındağ Belediyesi ekipleri, camiyi hidrojen peroksit içerikli malzemelerle temizledi.Halıların süpürülmesi ve ayakkabılıkların temizlenmesiyle cami, cuma namazını kılacak cemaat için hijyenik hale getirildi.
Aynı işlemin, yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği Hamamönü, Tacettin Dergahı ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde de yapıldığı öğrenildi.

Koronavirüs Yabancı Turist Cuma Namazı Dezenfeksiyon Çerikli 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Kahraman Komandolar Suriyeye UğurlandıKahraman Komandolar Suriyeye Uğurlandı
Bahar Kalkanı Harekatından Yeni GörüntülerBahar Kalkanı Harekatından Yeni Görüntüler
Düzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyorDüzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyor
Yunan Sınırında Son DurumYunan Sınırında Son Durum
Mültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam EdiyorMültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı