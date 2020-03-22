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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Koronavirüs tedbirleri - MALATYA

Koronavirüs tedbirleri - MALATYA

- Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Esenlik şirketinin deposundan görüntüler - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın konuşmasıMALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 65 yaş ve üstü vatandaşların talepte bulunması halinde, Esenlik çalışanları tarafından siparişlerinin evlerine götürüleceğini söyledi.

Gürkan, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında belediye bağlı Esenlik şirketinin depolarından inceleme yaptı.Burada gazetecilere açıklama yapan Gürkan, Esenlik depolarında yeterli miktarda gıda ve temizlik malzemesi bulunduğunu belirtti.
Belediye olarak tedbirler aldıklarını ve vatandaşların gıda veya temizlik malzemesi konusunda tedirginlik duymaması gerektiğini kaydeden Gürkan, şöyle devam etti:"65 yaş ve üzeri vatandaşlarla kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle marketlerimize yoğun bir talebin olduğunu gördük. Marketlerimize olan ilgi ve talep tabi ki bizi memnun eder ancak vatandaşlarımızın bu konuda tedirginlik duymasına gerek yok. Esenlik'in tarihinde görülmemiş stok ürünümüz mevcut. Vatandaşlar evlerinde stok yapma mantığına girişmesinler. Esenlik almış olduğu kararla whatsaptan veya telefonla 65 yaş ve üstü vatandaşlar talepte bulundukları takdirde, Esenlik çalışanları tarafından siparişleri evlerine götürülecektir."Gürkan, yine belediyeye ait ekmek fabrikasınında talepler doğrultusunda 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine ekmek servisi yapılacağını vurguladı.Vatandaşların alınan kararlara riayet etmesini isteyen Gürkan, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtti.

Koronavirüs Fabrika Market Sokağa Çıkma Yasağı 

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