Koronavirüs tedbirleri (2) - BAĞDAT

- Boş sokaklardan görüntüler - Alınan güvenlik önlemlerinden görüntülerBAĞDAT (AA) - Irak ’ta yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı alınan önlemler çerçevesinde, başkent Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından cadde ve sokakların boş olduğu görüldü. Güvenlik güçleri bazı bölgelerde önlem aldı.
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