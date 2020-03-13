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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Koronavirüs kavgası: 1 yaralı - KONYA

Koronavirüs kavgası: 1 yaralı - KONYA

- Yaralı Afgan uyruklu kişinin ambulansa taşınması - Ambulansın hareket etmesi - Şüphelinin içerisinde olduğu sivil polis otosunun hastane önünden polis merkezine hareket etmesi Konya 'da koronavirüs kavgası: 1 yaralıKONYA (AA) - Konya 'nın Beyşehir ilçesinde göl kenarında balık tutarken çıkan koronavirüs tartışmasında Afgan uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı.Alınan bilgiye göre, Köprübaşı mevkisinde, Afgan uyruklu Habibullah, arkadaşı ile birlikte göl kenarında balık tuttuğu sırada yanına yaklaşan U.G. ile iddiaya göre 'Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?' diye tartışmaya başladı.
Tartışmanın ardından U.G, cebinden çıkardığı bıçakla, Afgan uyruklu Habibullah'a saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Durumu ağır olan Habibullah, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesinin ardından Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği bildirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan U.G.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.Habibullah'ın yanındaki ismi öğrenilmeyen arkadaşı da emniyetteki ifadesinde, "U.G.'nin arkadaşına 'Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?' diye bağırarak bıçakla saldırdığını beyan ettiği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlk Müdahale Koronavirüs Polis Merkezi Polis Ekipleri Sivil Polis 

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