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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
- Korona virüsü nedeniyle bir kent daha karantina altında - İtalya’nın Codogno kenti karantinaya alındı

- Korona virüsü nedeniyle bir kent daha karantina altında - İtalya’nın Codogno kenti karantinaya alındı

karantina altındaki kentten detay

( LOMBARDY ) - Korona virüsü nedeniyle bir kent daha karantina altında- İtalya’nın Codogno kenti karantinaya alındı LOMBARDY

Karantina İtalya Pazar Günü 


- İtalya’nın Codogno kenti, 6 kişide korona virüsü tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı. İtalya’da Milano’nun 60 km güneydoğusunda bulunan 15 bin 800 nüfusa sahip Codogno kentinde, 6 İtalya vatandaşında korona virüsü tespit edilmesi üzerine kent karantinaya alındı. Virüsün ilk tespit edildiği kişinin yakın zamanda Çin’den İtalya’ya seyahat eden bir arkadaşıyla görüştüğü öğrenilirken, şu an karantinada tutulduğu ve durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Vakanın onaylanmasını ardından, hastanın hamile eşi de dahil olmak üzere çevresindeki insanlarda da virüs tespit edildi. Bunun yanı sıra, kentte 250 kişiye korona virüsü şüphesiyle test yapıldığı kaydedildi. Codogno kentinde vaka sayısının artmasıyla okul, kafe ve restoranların “en azından pazar gününe kadar” kapalı kalacağı duyuruldu.
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