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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Korona virüs uyarılarına aldırmayıp parkta çocuklar gibi eğlendiler

Korona virüs uyarılarına aldırmayıp parkta çocuklar gibi eğlendiler

Yaşlıların salıncak ve tahterevalliye binmesi (cep görüntüsü)

İlginç Görüntü Güneşli Hava Cep Telefonu Güneşli Tahterevalli 

-Parkın tabela görüntüsü
-Park oyun alanlarının boş olması
-Banklarda oturanlar
-Yaşlı adam ile röportaj
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Korona uyarılarına aldırış etmeyen iki yaşlı salıncakta sallanıp tahterevalliye bindi ADIYAMAN

- Adıyaman’da cep telefonlarına yansıyan ilginç görüntüde, parkta çocuk oyun alanını boş bulan iki yaşlı salıncakta sallanıp, tahterevalliye bindi. Korona virüsü nedeniyle yetkililerin en çok yaşlı ve kronik hastalara ‘evinizde kalın’ uyarılarına büyük oranda uyulurken, bu ikazlara aldırış etmeyenlerde çıkıyor. Korona virüsü sonrasında tüm Türkiye’de olduğu gibi parklar da boş kaldı. Adıyaman’da güneşli havayı fırsat bilen yaşlıların önceki gün cep telefonuyla çekilen amatör görüntüsü izleyenleri gülümsetti. Parkta çocuk oyun alanlarını boş bulan üç yaşlıdan 2’si salıncakta sallandı, tahterevalliye binip eğlendi. Arkadaşını salıncakta sallayan yaşlı şahıs, sallamak için zaman zaman elindeki bastonu kulladı. Diğer yaşlı şahıs ise eğlenen arkadaşlarını bankta oturarak izledi. Güneşli havadan istifade etmek isteyen başka yaşlılarda bu gün dışarı çıktı. Bunlardan birisi, yetkililerin uyardığını ancak içeride gün boyu oturmaya dayanamadıklarını ve hava almak için çıktıklarını söyledi.


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