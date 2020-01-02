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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Korkuyla büyüyen Suriyeli çocukların yüzü oyun parkıyla güldü - İdlib'den kaçan siviller kamplara yerleşti

- Korkuyla büyüyen Suriyeli çocukların yüzü oyun parkıyla güldü - İdlib'den kaçan siviller kamplara yerleşti

Shabiran mülteci kampından detay

İç Savaş Mülteci Saldırı Mülteci Kampı Elverişsiz Hava 

-Parktan detay
-Oynan çocuklar

( İDLİB ) - Korkuyla büyüyen Suriyeli çocukların yüzü oyun parkıyla güldü- İdlib'den kaçan siviller kamplara yerleşti İDLİB

- Suriye'de İdlib’e yönelik bombardımanın artmasıyla sivillerin sınıra ve sınıra yakın bölgelerde bulunan kamplara akını devam ediyor. İdlib’de bulunan Shabiran mülteci kampına aileleriyle sığınan çocukların yüzü, kampta bulunan oyun parkı ile güldü. Suriye’de Beşar Esad rejimi tarafından yapılan saldırıların yoğunlaşmasının ardından bölgede yaşayan ailelerin Türkiye sınırına ve sınır yakınlarındaki bölgelere göçü yoğun şekilde devam ediyor. Kısa süre içinde evlerini terk eden binlerce Suriyeli kamplara sığınıyor. Elverişsiz hava koşulları altında mücadele eden aileler, kamplarda ya da kendi kurdukları çadırlarda yaşamaya çalışıyor. Ailelerin yanı sıra çocuklar da korku içerisinde yaşıyor. Sivillerin farklı bölgelere göçü devam ederken, bazı mülteciler Shabiran mülteci kampına yerleşti. Aileleriyle kaçan çocuklar ise yerleştikleri kampta bulunan parkla sevindi. İnsani yardım malzemelerinin de dağıtıldığı kampa sığınan çocuklar, iç savaşın korkusunu ve hayatta kalma mücadelesini kısa süre de olsa unuttu. "Üzerimizdeki kıyafetlerle kaçabildik” Resmi kaynaklara göre, 2017 yılında açılan Shabiran kampına son 2 haftada 100 aile sığındı. Eşyaları olmayan aileler, kampta yapılan yardımlar ile elverişsiz hava koşullarında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Kampa göç eden Suriyeli bir anne, "Buraya 12 saatte geldik. Eşyalarımız yok, sadece üzerimizdeki kıyafetlerle kaçabildik. Hem hasta kardeşimle hem de soğuk havada 6 çocuğum ile ilgilenmem gerekiyor. Güvende olmak bizim için en önemlisi ve bu yüzden evlerimizi terk ettik” dedi.

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