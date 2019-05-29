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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Korkuteli’nde cinayet şüphelisi tutuklandı

Korkuteli’nde cinayet şüphelisi tutuklandı

Cinayet zanlısı Ali Fidan'ın sağlık kontrolü çıkışı

Jandarma Akalan Katil Zanlısı Nayet Zanlısı Cinayet 

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( ANTALYA ) ANTALYA

- Korkuteli’nde arazi otlatma anlaşmazlığı sebebiyle meydana gelen olayda öldürülen Kadir Fidan'ın katil zanlısı Ali F. tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay dün, Korkuteli ilçesi Göçerler Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada yaşayan Ali F. ile merada küçükbaş hayvan otlatan amcasının oğlu 51 yaşındaki Kadir Fidan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.F, Kadir Fidan'a av tüfeği ile 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Kadir Fidan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Fidan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na morguna götürüldü. Ali F. ise jandarma ekiplerince yakalandı. Ali F., jandarmadaki sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadir Fidan ise, Kepez ilçesi Göçerler mahallesi mahalle mezarlığına defnedildi.
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