Kore gazisi yardım bahanesiyle dolandırıldı - DENİZLİ
- Kore gazisi yardım bahanesiyle dolandırıldı - Evden detay - Çantadan detay - Kore Gazisi Hüseyin Atagün'ün konuşması - Ayşe Atagün'ün konuşmasıKore gazisi yardım bahanesiyle dolandırıldı - Denizli 'de yaşayan 87 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Atagün, kendisini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtan 2 kişinin 20 bin lirasını çaldığı iddiasıyla jandarmaya başvurduDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Kore Gazisi Hüseyin Atagün, kendisini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtan 2 kişinin eve gelerek yardım etme bahanesiyle 20 bin lirasını çaldığını ileri sürerek jandarmaya şikayette bulundu.Tepeköy Mahallesi'nde 81 yaşındaki eşi Ayşe Atagün ile beraber yaşayan Hüseyin Atagün, evlerine gelen iki kişinin devletin para ve kömür yardımı yapacağını söylediğini, 100 lirayı kendisine verdikten sonra su içme bahanesiyle eve girdiğini anlattı.Şüphelilerin gittikten sonra yatak odasındaki çantanın açık olduğunu gördüğünü ve buradaki 20 bin lira ile ziynet eşyalarının çalındığını ifade eden Atagün, plakasız otomobille ayrılan iki kişi hakkında şikayetçi olduğunu kaydetti. Ayşe Atagün ise dolandırıcıların eşini önce arabaya bindirmek istediklerini belirterek, "Eşim binmek istemeyince daha sonra eve gelmişler. Ben de eve misafir geldi sandım. Dışarı çıktım. Bize yardım için geldiklerini söylediler. Sonra su içme bahanesiyle birisi içeri girmiş. Çantamdaki biriktirdiğimiz kefen paralarımızı almışlar. Böyle vicdansızlık olmaz." ifadelerini kullandı.Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.