Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kore gazisi yardım bahanesiyle dolandırıldı - DENİZLİ

Kore gazisi yardım bahanesiyle dolandırıldı - DENİZLİ

- Kore gazisi yardım bahanesiyle dolandırıldı - Evden detay - Çantadan detay - Kore Gazisi Hüseyin Atagün'ün konuşması - Ayşe Atagün'ün konuşmasıKore gazisi yardım bahanesiyle dolandırıldı - Denizli 'de yaşayan 87 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Atagün, kendisini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtan 2 kişinin 20 bin lirasını çaldığı iddiasıyla jandarmaya başvurduDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Kore Gazisi Hüseyin Atagün, kendisini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtan 2 kişinin eve gelerek yardım etme bahanesiyle 20 bin lirasını çaldığını ileri sürerek jandarmaya şikayette bulundu.Tepeköy Mahallesi'nde 81 yaşındaki eşi Ayşe Atagün ile beraber yaşayan Hüseyin Atagün, evlerine gelen iki kişinin devletin para ve kömür yardımı yapacağını söylediğini, 100 lirayı kendisine verdikten sonra su içme bahanesiyle eve girdiğini anlattı.Şüphelilerin gittikten sonra yatak odasındaki çantanın açık olduğunu gördüğünü ve buradaki 20 bin lira ile ziynet eşyalarının çalındığını ifade eden Atagün, plakasız otomobille ayrılan iki kişi hakkında şikayetçi olduğunu kaydetti.
Ayşe Atagün ise dolandırıcıların eşini önce arabaya bindirmek istediklerini belirterek, "Eşim binmek istemeyince daha sonra eve gelmişler. Ben de eve misafir geldi sandım. Dışarı çıktım. Bize yardım için geldiklerini söylediler. Sonra su içme bahanesiyle birisi içeri girmiş. Çantamdaki biriktirdiğimiz kefen paralarımızı almışlar. Böyle vicdansızlık olmaz." ifadelerini kullandı.Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kömür Yardımı Jandarma Akalan Kaymakamlık Kefen 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı