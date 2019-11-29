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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Kore gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

Kore gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

cenaze töreni

Cenaze Askeri Tören Cenaze Aracı 

-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Vefat eden Kore Gazisi Arut Köse, Meryem Ana Kilisesi’ndeki törenle son yolculuğuna uğurlandı. 88 yaşında vefat eden Kore Gazisi Köse cenaze aracıyla getirildiği Meryem Ana Kilisesi’nde askerlerin omzunda içeri taşındı. Köse için burada düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene 1'inci Ordu Komutanlığından personel de iştirak etti.
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