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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Kore Büyükelçisi '1915 Çanakkale Köprüsü'nü inceledi - ÇANAKKALE

Kore Büyükelçisi '1915 Çanakkale Köprüsü'nü inceledi - ÇANAKKALE

Kore Büyükelçisi "1915 Çanakkale Köprüsü"nü inceledi - ÇANAKKALE - Kore Büyükelçisi "1915 Çanakkale Köprüsü"nü inceledi - Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi H.E.Hong Ghı Choı ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinden görüntüler - Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi H.E.Hong Ghı Choı ile röportajKore Büyükelçisi "1915 Çanakkale Köprüsü"nü inceledi - Büyükelçi Choi: - "Bu köprüyü, Koreli şirketlerin Türkiye'ye yaptığı yatırımlar içerisinde en manidar yatırımlardan birisi olarak görüyorum"ÇANAKKALE (AA) - Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong - Ghi, "1915 Çanakkale Köprüsü" inşaat alanında incelemelerde bulundu.Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Choi, köprü inşaatının devam ettiği Lapseki ilçesini ziyaret etti.Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Choi, ardından, tamamlandığında dünyanın en uzun aralıklı köprüsü unvanını alacak olan "1915 Çanakkale Köprüsü" inşaat alanına geçti.Choi, kendilerini ağırlayan Lapseki ve Çanakkale halkına teşekkür etti.Koreli şirketlerce yapılacak olan köprü alanını ziyaret etmekten olayı mutlu olduğunu ifade eden Choi, şöyle konuştu:"Kore ile Türkiye arasındaki ilişkiler siyasi, ekonomik, savunma ve kültürel yönden çok derin. Bununla birlikte ekonomik ilişkilerin 2013 yılında serbest ticaret anlaşması yönünden daha da büyüyeceği gözüküyor. Dolayısıyla bu noktada köprünün büyük işlere vesile olacağını ümit ediyorum. Bu köprüyü, Koreli şirketlerin Türkiye'ye yaptığı yatırımlar içerisinde en manidar yatırımlardan birisi olarak görüyorum. Köprünün bölgesel anlamda hem Türkiye için, hem dünya için çok iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Bir elçi olarak son derece gurur duyuyorum ve Türkiye'nin gelişmesinde de ileride katkı sağlayacağını düşünüyorum."Daha sonra Kore heyeti ile hatıra fotoğrafı çektirildi.

İnşaat Alanı Hatıra Fotoğrafı Ticaret Anlaşması Akkale Serbest Ticaret Anlaşması 

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