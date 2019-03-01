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01 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Köprüler bağımlılığa dikkat çekmek için yeşil renge büründü

Köprüler bağımlılığa dikkat çekmek için yeşil renge büründü

15 Temmuz Şehitler köprüsünden görüntü

Bağımlılık 

-Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Yeşilay haftası kapsamında, bağımlılıklardan korunmanın önemine dikkat çekmek amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeşil ışıklarla aydınlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü tarafından, önemli gün ve haftalarda renk ve ışık gösterileriyle süslenen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Yeşilay Haftası boyunca yeşil renk ile aydınlatılacak. Bağımlılıklardan korunmanın önemine dikkat çekmek amacıyla yapılan uygulama kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Yeşilay Haftası’na dikkat çekmek amacıyla 7 gece boyunca yeşil renge bürünecek.
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