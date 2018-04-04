Köprü faciasında yaşadıklarını unutamıyor - ZONGULDAK
- Olay zamanına ait arşiv görüntüleri - Filyos Çayı ve köprüden detaylar - Faciadan kurtulan Seyfi Baysal'dan detaylar - Seyfi Baysal ile röportajKöprü faciasında yaşadıklarını unutamıyor - Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde 6 Nisan 2012'de Filyos Çayı'nın üzerindeki köprünün bir bölümünün çökmesi sonucu 15 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, çaya düşen otomobilden kendi çabalarıyla kurtulan Seyfi Baysal, facianın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen o günü dün gibi hatırlıyor - Faciadan kurtulan Baysal: - "Bu köprü; yıkılan sıradan bir köprü değil, bu yıkılan köprü insanların başlarının, hayatlarının üzerine yıkıldı. Geride çok acılar bıraktı. Kesinlikle unutulacak bir anı değil, yaşadığım sürece de unutmam mümkün değil"ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde 6 yıl önce 15 kişinin hayatını kaybettiği köprü faciasından sağ kurtulanlardan biri olan Seyfi Baysal, kendisini derinden etkileyen o günü unutamıyor.İlçede 6 Nisan 2012'de Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün çökmesi sonucu seyir halindeki otomobilde yer alan Suat Özcan ile çaya düşen 38 yaşındaki Baysal, kendi çabasıyla kurtulmayı başardı.Baysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o dönem köprünün hemen yanındaki işletmelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktıklarını söyledi.
Köprüden geçtikleri sırada önlerinde minibüs olduğunu aktaran Baysal, "Minibüsü geçtikten hemen sonra çok yüksek sesle köprü bir anda ortadan ikiye ayrıldı. Beton blokla birlikte suya düştük. O dönem yanımda yakın zamanda rahmetli olan Suat Özcan vardı. Birbirimize baktık ve 'Ne oluyor?' diye çok şaşırdık. İkimiz panik halindeydik. Camı açıp suya atladım, yüzerek karşı tarafa çıktım." diye konuştu. Baysal, sürüklenen otomobilin içerisinde Suat Özcan'ı göremediği için suya tekrar girdiğini anlatarak, kolu kırılan Özcan'ı tutup yüzerek çaydan çıkardığını dile getirdi. - "Yaşadığım sürece unutmam mümkün değil"O günleri unutamadığını kaydeden Baysal, sözlerini şöyle sürdürdü:"O dönem köprünün yakınlarından hiç ayrılmadık. Ekipler kayıp olanları aramak için büyük çaba sarf ediyorlardı. 24 saat, gece helikopterlerle dahi aradılar, maalesef kayıpları bulamamışlardı. O dönem gerçekten büyük zorluklar yaşadım. Yürürken veya arabayla giderken, köprünün üstünden geçerken bir anda her şeyin altüst olacağını, yıkılacağını, bir anda düşeceğimi düşünerek uzun süre bunu atlatabilmek için ilaç tedavisi gördüm. Doktorum ve ailem bana çok yardımcı oldu. Onların desteğiyle unutmaya çalıştım ama unutulmuyor. İnsanın içinde bir iz, acı bir anı olarak hafızalarda kalıyor."Baysal, ölenler ve yakınlarını hala bulamayan aileler için üzgün olduğunu belirterek, o an yapabilecek hiçbir şeylerinin olmadığını ve her şeyin çok ani ve hızlı geliştiğini söyledi.
"En kötü şey kayıp olmak, bulunamamak." diyen Baysal, şöyle konuştu:"Bu kazada ölenlerin bir mezarının olmaması, insanlar gelip onlar için dua edebilecek bir mezar taşlarının bile olmaması o kadar acı ki. Her yıl köprüde ölenleri anıyoruz, ruhlarına Fatiha okuyoruz. Bulunmalarını isterdik ama yapabilecek bir şey de yok artık. Bu köprü; yıkılan sıradan bir köprü değil, bu yıkılan köprü insanların başlarının, hayatlarının üzerine yıkıldı. Geride çok acılar bıraktı. Kesinlikle unutulacak bir anı değil, yaşadığım sürece de unutmam mümkün değil. Temennimiz artık bu acıların yaşanmaması ama olacağın önüne de geçilmiyor, yapacak bir şey yok. Artık söylenecek bir şey yok, sözün bittiği yerdeyiz." - OlayÇaycuma'da 6 Nisan 2012'de Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün çökmesi sonucu içinde 10 kişi bulunan minibüs ile 5 yaya suya düşerek akıntıya kapılmış, çaya düşen otomobildeki Seyfi Baysal ile Suat Özcan kendi çabalarıyla kurtulmayı başarmıştı. Olayın ardından başlatılan arama çalışmalarında, farklı zaman dilimlerinde 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 4 kişi ise bulunamamıştı.