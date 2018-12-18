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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Köpekten kedilere anne şefkati

Köpekten kedilere anne şefkati

Köpeğin kedileri emzirmesi

Köpek Hasta Hayvanlar Köpek Saldırısı Yavru Kedi Saldırı 

-Sosisin 1.5 yıl önce aynı kedi yavrularını emzirdiği görüntüler.
-büyümüş halde emziriken görüntüler.
-Fatma Seren ile röp.

( BURSA - ÖZEL) BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde bir köpek yavru kedileri emzirerek büyüttü. Sokak hayvanlarına bakmak için İstanbul’dan Bursa’nın İznik ilçesine yerleşen 52 yaşındaki hayvansever Fatma Şeren, kurduğu özel barınakta hasta hayvanlara bakıyor. Fatma Şeren, "Sosis’i bir barınaktan aldığımda henüz iki aylıktı. Bugün 3 yaşında ve hiç doğurmadı. Ancak südü geldi. Analık duygularını bir günlükken sokağa atılan ve 1,5 aylıkken köpek saldırısına uğrayıp bir gözünü kaybeden iki kedi yavrusunu besleyip büyüterek tattı. Hâlâ da o kedileri emzirip onlara analık ediyor. Bunlar gibi daha 80 tane sahipsiz hasta köpeğim var. Yardımseverlerden mama ve ekmek yardımı bekliyorum" dedi.
(HA-MŞ)
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