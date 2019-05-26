Köpeklerin korkulu rüyası 'Sarı'

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( ZONGULDAK -ÖZEL)- Terminalin bekçisi Sarı'yı gören köpekler yolunu değiştiriyor ZONGULDAK



- Zonguldak Alaplı ilçesinde 12 yıldan beri doğduğu büyüdüğü otobüs terminalini kendi evi gibi hisseden ve esnafların Sarı ismini verdikleri kedi köpeklerin korkulu rüyası haline geldi. Terminal içerisinde çalışan Ünver Bozkurt, kedinin çok kıskanç olduğunu, onu gören köpeklerin yolunu değiştirdiği belirtti.

Alaplı Terminalinde bir vatandaş tarafından selfi çekilmesiyle sosyal medyada yayılan ve esnafların "Sarı" adını verdikleri kedi adeta bir fenomen haline geldi. Kediyi terminal içerisinde çalışan personel 12 yıldır besliyor. Esnaflardan Ünver Bozkurt, ”Bu kediyi evladımız gibi seviyoruz. İnsanlarla arası çok iyi ama bazı köpekleri görünce agresif oluyor. Biz bunu burada her gün sırayla ciğer ve kedi yemi alarak besliyoruz. Sarı isimli kedimiz terminalin bir maskotu oldu” dedi.

''Köpekler karşı yoldan geçiyor " Sarı’nın köpeklerin terminal içerisindeki alana dahi geçmesini istemediğini belirten Bozkurt, ”Çok hisli olduğundan burayı evi gibi benimsediği için kendi alanını koruyor. İlçemizde genellikle başı boş gezen köpekler bile buradan geçmek istemiyor çünkü bizim kedi anında saldırıya geçiyor. bu durumda Köpekler karşı yoldan geçiyorlar. Çünkü anında hemen agresifleşiyor onlara izin vermiyor. kendi yerini savunuyor. Sarı isimli kedimiz bundan 12 yıl önce burada doğduğundan Bölgeyi tamamen sahiplendi” şeklinde konuştu

