Köpekler için fizik tedavi merkezi ve terapi havuzu

( MERSİN )- Mersin'de köpek dostları için bir ilk olan fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile terapi havuzu uygulamasına başlandı MERSİN



- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinde, Türkiye’de köpek dostları için bir ilk olan fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile terapi havuzu uygulamasına başlandı. Belediye bünyesinde kurulan merkezde kısmi felçli, düşme, araba çarpması, sinir ezilmesi gibi vakalar sonucunda tedaviye ihtiyacı olan hayvanlar faydalanabiliyor. Merkez sayesinde bakımevine yaralı veya felçli halde getirilen köpeklerin yüzde 60’ı kurtarılabiliyor. Veteriner hekimler tarafından cerrahi müdahalesi tamamlanmış olan köpekler, yaraları iyileştikten sonra daha sağlıklı bir şekilde hayata tutunmaları için fizik tedavi ile terapi havuzundan faydalanmaya başlıyor. Bakımevinde 2 metreye 8 metre boyutlarında 2 adet havuz yer alıyor. Havuzlarda aynı anda 3 tane hayvan yüzdürülebiliyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesinde de toplam 6 adet alet bulunuyor. Bu sayede aynı anda 6 hayvana müdahale edilebiliyor. Ayrıca tedavinin her aşaması yarım saat sürüyor. “Özellikle bel kırıklarında ve sinir kaymalarında kullanıyoruz” Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Cücük, günde ortalama 5 tane trafik kazalı vaka ile karşılaştıklarını belirterek, "Terapi havuzu ile fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini özellikle bel kırıklarında ve sinir kaymalarında kullanmak üzere düşündük. Merkez faaliyete geçmeden önce yaptığımız çalışmalarda çok daha fazla uğraşıyorduk. 6 ayda iyileştirdiğimiz hayvanlar vardı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesinde 6 hayvanı aynı anda, yarım saat içerisinde tedavi etmeye başlama imkanı bulabiliyoruz” dedi.

"Hayvanlara günlük masaj yapılıyor" Yaralı hayvanlar için uyguladıkları cerrahi müdahale ve bakım sürecini anlatan Cücük, “Hayvanın röntgenle iç organlarına ve kemik yapısına bakıyoruz. Nerede kırık veya çıkık var, olay nedir, onu tespit ediyoruz. Özellikle kısmi felç olaylarında masaj çok önemli. Hayvanlarımıza günlük olarak masajlarını yapıyoruz. Traksiyon aletimizde hayvanı birazcık gerdirerek hassas bölge üzerinde nokta atışları yaparak çalışıyoruz. Uzun süreli bir tedavi gerektirdiği için hayvanlarımız yatmaktan vücutlarında dekübitus yaraları meydana geliyor. Onu önlemek amacıyla da yürüteçler yaptık. O yürüteçlerin içerisinde günde 1 veya 2 saat ayakta tutarak o yaraların oluşmasını önlüyoruz” diye konuştu.

Köpeklerin hareket devamlılıklarını sağlamak amacıyla merkezde terapi havuzları kurduklarını kaydeden Cücük, “Bu da Türkiye’de bir ilk. Köpeklerimizi can simitlerine bağlayarak günlük yarım saat veya 1 saat yüzdürmeye çalışıyoruz. Böylelikle hareket etmesini sağlıyoruz. Yapılan tedavilerden yüzde 60’a yakın bir başarı sağlıyoruz. Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile terapi havuzunun Avrupa’da da olduğunu zannetmiyorum. Zaten Avrupa’da köpek bakımevi diye bir olay yok. Türkiye’de bu var. Şu anda 1 aylık bir deneme aşamasında başarılarımız gittikçe artıyor. Projemiz oldukça gelişti ve iyi yolda da ilerliyoruz. Tedavilerde de büyük başarı sağladık” ifadelerini kullandı. 240 dönümlük bir arazi üzerinde yer alan bakımevinin Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayan Cücük, "Bu kadar büyük bir bakımevi Türkiye’de başka yerde yok. 4 tane ameliyathanesi, rehabilitasyon merkezi, röntgen, ultrason ve biyokimya odaları, kan sayım cihazlarının tamamı şu anda bakımevimizde var. Ayrıca 80 tane padok bölümümüz var. Kedilerimiz için ayrı bölümlerimiz var. Yine aynı zamanda dünyada bir ilk olan Miyav Park’ın daha büyüğünü bakımevimizde tekrar canlandırıyoruz" şeklinde konuştu.