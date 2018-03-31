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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Köpek güzellik yarışması - AYDIN

Köpek güzellik yarışması - AYDIN

- Köpek güzellik yarışması - Yarışmadan genel detay görüntüler - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun konuşması - Türkiye Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı Ümit Özkanal'ın açıklamaları - Yarışmacılardan röportajlar - Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Aydın Şubesi Başkanı Hakan Cengiz'in konuşması Aydın 'da köpek güzellik yarışması - Pointer ve Setter cinsi 100 köpeğin katıldığı yarışma renkli görüntülere sahne olduAYDIN (AA) - Türkiye'nin birçok ilinden "Pointer" ve "Setter" cinsi köpeğin katıldığı "Köpek güzellik ve ırk standartları değerlendirmesi" yarışması yapıldı.Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Aydın Şubesince bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada Türkiye'nin çeşitli illerinden 100 köpek yarıştırıldı. Aydın Tekstil Park'ta yapılan yarışmada köpekler kafa, kulak, diş yapısı ve yürüyüşü gibi birçok kategoride değerlendirildi.Yarışmanın açılışına katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na "Zia" isimli "Pointer" cinsi köpek hediye edildi.Türkiye Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı Ümit Özkanal, yarışmaya katılımın yoğun olmasının sevindirici olduğu belirterek, "Yarışmaya bu kadar çok köpeğin katılması bizim için çok sevindirici. Kütahya, Eskişehir, İzmir, İstanbul, Antalya, Bursa, Burdur ve Denizli gibi illerden katılım var." dedi.
Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Aydın Şubesi Başkanı Hakan Cengiz de geçen yıla oranla katılımın yüksek olmasının sevindirici olduğunu ifade etti.
Yarışmaya katılan Sedat Yürek, pointer ırkı üretim izni almak için organizasyona katıldığını belirterek, şunları söyledi:"Belli standartları var bunun. Tabii ki zahmetli bir iş. Her gün sabah, akşam ve öğle ilgilenmek zorundayız. Çok agresif bir köpeğim var. Bir de burada çok köpek olduğu için sürekli hareket halinde. Buraya sosyal medyadan takip ettiğimiz arkadaşlarımız geldi, onlarla birebir görüşme fırsatımız oldu."Ömer Yağcıoğlu da ırk standartları yarışması için geldiğini söyledi.

Yarışmada dereceye giren köpeklere mama, sahiplerine de kupa verildi.

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