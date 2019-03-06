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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Köpeğini otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen şahıs gözaltına alındı - İZMİR

Köpeğini otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen şahıs gözaltına alındı - İZMİR

- Köpekten detaylar - Emel Gürol Ürper'in köpeği sevmesi - Emel Gürol Ürper ile röportajKöpeğini otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen şahıs gözaltına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'de, bir köpeğin otomobilin arkasına iple bağlanıp sürüklendiği görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından köpeğin sahibi gözaltına alındı, köpek hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü.Bir kamyon şoförünün Bergama - Kozak yolu üzerinde cep telefonuyla kaydettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köpeğin iple bağlanarak sürüklendiği 35 KDC 14 plakalı otomobilin sahibi Mustafa H'yi gözaltına aldı.Bergama Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüpheli hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldığı ifade edildi. - "Büyük yaralar açılmış"Ekiplerin ulaştığı "Paşa" isimli köpek, Bergama Hayvanları Koruma Derneği (BERHAYKO) üyeleri tarafından veterinere götürüldü.Köpeğin bakımını üstlenmek istediklerini bildiren Dernek Başkanı Emel Gürol Ürper, köpeğin zaten bakımsızlık nedeniyle çok zayıfladığını gördüklerini, sürüklenmekten ötürü hayvanın bedeninde büyük yaraların açıldığını, antibiyotik ve uyuz tedavisinin yapıldığını ifade etti.
Ürper, köpeğin sahibiyle ilgili hukuki işlemleri de yakından takip edeceklerini kaydetti.

Sosyal Medya Köpek Cep Telefonu Kamyon Şoförü Hayvan 

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