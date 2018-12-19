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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Köpeğin başına geçen plastik bidon çıkarıldı - ADIYAMAN

Köpeğin başına geçen plastik bidon çıkarıldı - ADIYAMAN

- Köpeğin başına geçen plastik bidon çıkarıldı - Belediye ekiplerinin köpeği başına plastik bidon sıkışan köpeği kurtarmasıKöpeğin başına sıkışan plastik bidon çıkarıldıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde başına plastik bidon sıkışan köpeği belediye görevlileri kurtardı.Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Belediyesinde çalışan temizlik görevlileri, merkeze bağlı Seske köyünde temizlik yaptıkları esnada bir köpek gördü.Temizlik ekipleri, Gölbaşı ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki çöp toplama alanındaki köpeğin kafasına sıkışan bidonu çıkardı.Köpek, daha sonra bırakıldı.

Köpek Irak 

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