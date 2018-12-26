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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Köpeğe işkenceden yakalandı, cinayet zanlısı çıktı - BATMAN

Köpeğe işkenceden yakalandı, cinayet zanlısı çıktı - BATMAN

- Batman Adliyesi - Zanlının adliyeden çıkarılması - Zanlının cezaevine gönderilmesiKöpeğe işkenceden yakalandı, cinayet zanlısı çıktı - Batman 'da sokak köpeklerine kemerle işkence yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheliden biri ifadesinde, iki yıl önce arkadaşını öldürdüğünü itiraf edince tutuklandıBATMAN (AA) - Batman 'da sokak köpeklerine işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan, iki yıl önce işlenen bir cinayetin faili olduğunu itiraf eden şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesinde 18 Aralık'ta iki sokak köpeğine kemerle işkence yapan iki kişiye ait görüntülerin bazı basın yayın organlarında yayınlanması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.Kimlikleri tespit edilen S.D ve F.Y. polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.Şüphelilerden S.D, emniyetteki ifadesi sırasında, "Hüseyin Oskan'ı tanıyor musun?" sorusuna, Hüseyin Oskan'ı tanıdığını ancak Oskan'ı kendisinin öldürmediğini belirtmesi üzerine polis soruşturmayı derinleştirdi.Devam eden ifadesinde suçunu itiraf eden S.D, Oskan ile arkadaş olduklarını, tartıştıklarını ve bu nedenle cinayeti işlediğini belirttiği, kullandığı silahı bir sulama kanalına attığını, cinayetin rüyalarına girdiğini söylediği öğrenildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden F.Y, savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, S.D ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.17 Aralık 2016 tarihinde, Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki SSK Bulvarı'nda bir minibüste cesedi bulunan Hüseyin Oskan'ın silahla vurularak öldürüldüğü belirlenmişti.

Sokak Köpeği Güvenlik Kamerası Sokak Köpekleri Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

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