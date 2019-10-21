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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Köpeğe çarpan sürücü hakkında yasal işlem - BURSA

Köpeğe çarpan sürücü hakkında yasal işlem - BURSA

- Güvenlik kamera görüntüsü - Bursa 'da aracıyla köpeğe çarpması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan sürücü, polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldıBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Nilüfer ilçesinde aracıyla yol kenarındaki sokak köpeğine çarpan sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.K.B. idaresindeki 16 NCT 48 plakalı cip, 18 Ekim'de merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde yol kenarında duran köpeğe çarptı.Sürücü, daha sonra direksiyonu kırarak yoluna devam etti. Köpek ise bir süre kıvrandıktan sonra gözden kayboldu.Durumu fark eden çevredekiler, polise ihbarda bulundu.Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, araç sürücüsü K.B'yi evinde gözaltına aldı.Yasal işlem yapılan sürücü, polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sosyal Medya Sokak Köpeği Polis Merkezi Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

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