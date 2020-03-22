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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Köpeğe çarpan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı - MUĞLA

Köpeğe çarpan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı - MUĞLA

- Otomobilden görüntü - Yaralının ambulansa taşınması Muğla 'da köpeğe çarpan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde köpeğe çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.Havva Karakaş idaresindeki 48 H 8997 plakalı otomobil, Fethiye - Antalya kara yolu Çırpı mevkisinde aniden yol fırlayan köpeğe çarparak şarampole devrildi.Kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis Hastane Bild Polis Ekipleri 

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