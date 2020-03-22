Köpeğe çarpan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı - MUĞLA
- Otomobilden görüntü - Yaralının ambulansa taşınması Muğla 'da köpeğe çarpan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde köpeğe çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.Havva Karakaş idaresindeki 48 H 8997 plakalı otomobil, Fethiye - Antalya kara yolu Çırpı mevkisinde aniden yol fırlayan köpeğe çarparak şarampole devrildi.Kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım