Kopan parmağı hastanede kayboldu... Hastanede parmağı böyle aradılar

-Personelin parmağı araması



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’de bir hastanın iş kazası sonrası kopan parmak ucu hastanede kayboldu. Sağlık personelinin hastanede parmağı arama çalışmaları ise kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz gün Balçova Ekrem Güer Sokak'taki terlik imalathanesinde meydana geldi. İmalathanede kumaş kesme makinası bölümünde çalışan Özlem Aksoy parmağını makineye kaptırdı. Parmağı kopan kadına ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. İddiaya göre, Aksoy'a burada yapılan kontrol sonrası parmağın dikilemeyeceği söylenerek kopan parçanın kendisine verildi.

Parmağının bulunmasını istedi Yaşadığı ağrı sonrasında parmağının dikilemeyeceği iddia edilen genç kadın ise kendisine kopan parmağının verilmediğini belirterek hastane yetkililerinden parmağının bulunmasını istedi. Bunun üzerine Acil Servis'te yapılan aramada parmak bulunamadı. Acil Servis yetkilileri ve Acil Servis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Ersoy'un da müdahil olduğu olayda, acil servisin içine bir çarşaf serilerek tıbbi atıklar ve çöpler dökülerek, kaybolan parmak arandı. Bu esnada yaşananlar ise acilde yatan hasta ve hasta yakınları tarafından saniye saniye kayda alındı. Aramalara rağmen ise yapılan kopan parmak bulunamadı. Hastane soruşturma başlattı Olayla ilgili açıklama yapmak istemeyen Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yetkilileri, olayda kopan parmağın hastaya kendi uzvu olduğu için teslim edildiğini ancak yine de ortada kaybolan parmak nedeniyle konunun daha iyi incelenmesi ve araştırılması için soruşturma başlattıklarını belirtti.

Suç duyurusunda bulunacak Hastanede o gün görev yapan doktorlar ve görevliler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Özlem Aksoy ise sorumluların cezalandırılmasını istedi. Öte yandan, yetkililer, hastanın parmağını kendisine teslim ettiğini öne sürerken olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

