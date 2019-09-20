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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kopan elektrik telleri araçların üzerine düştü

Kopan elektrik telleri araçların üzerine düştü

Elektrik direğinden sarkan teller

Acil Servis Hastane Bağlama Elektrik Akımı 

-Elektrik kurumu ekiplerinin çalışmaları
-Yoldaki elektrik telleri
-Genç bir kızın tellerin üzerinden atlayıp yürümeye devam etmesi
-Araçların üzerindeki elektrik telleri

( ZONGULDAK )- Tehlikeye aldırmayan vatandaşlar tellerinden üzerinden atlayıp yürümeye devam etti ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde özel bir hastanenin acil servis girişinde ki direkten kopan elektrik telleri araçların üzerine düştü. Tehlikeye aldırmayan bazı vatandaşlar tellerin üzerinden atlayarak yürümeye devam etti. Olay Müftü Mahallesi İbrahim Efe Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin acil servis polikliniği girişinde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce yenilenen elektrik hatları akşam saatlerinde büyük bir patlama sonrası koptu. Hastane önünde park halinde duran araçların üzerine düşen elektrik telleri her hangi bir yaralanmaya yol açmazken, araçlarda küçük çaplı maddi hasarlar meydana getirdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen elektrik kurumu ekipleri yolu bir süre trafiğe kapatarak elektrik akımını kesti. Bazı vatandaşların yerde duran elektrik tellerini görmelerine rağmen tehlikeye aldırmadan tellerin üzerinden atlayıp yürümeye devam etmeleri dikkat çekti. Ekipler hatları yeniden bağlamak için yaklaşık 3 saat süren bir çalışma yürüttü. Hatların bağlanmasının ardından elektrik akımı yeniden verildi.

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