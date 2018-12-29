Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kop Dağı'nda kayak sezonu başladı - BAYBURT

Kop Dağı'nda kayak sezonu başladı - BAYBURT

- Kop Dağı'nda kayak sezonu başladı - Halk oyunları ekibinin gösterisi - Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın konuşması - Kayak yapan tatilcilerKop Dağı'nda kayak sezonu başladı - Bayburt 'taki Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde sezonun açılışı gerçekleştirildi - Vali Ali Hamza Pehlivan: - "Kayak merkezinin özellikle Bayburt - Gümüşhane Havalimanı'nın yapılmasıyla cazibe merkezi, kayakseverlerin uğrak yeri haline geleceğine inanıyoruz"BAYBURT (AA) - Bayburt 'ta, Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.
Önceki günlerde yörede etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasıyla hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, kayak merkezine gelerek kayak yaptı. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, kayak sezonu açılışı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kar yağışının yoğunluğu dolayısıyla bu yıl Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde kayak sezonunun erken açıldığını söyledi.

Kayağı seven herkesi Bayburt 'a davet eden Pehlivan, Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nin gelişim aşamasındaki bir kayak tesisi olduğuna dikkati çekti.Vali Pehlivan, merkezin gelişim ve çevre düzeni projesinin tamamlandığını aktararak, "Önümüzdeki dönemde burası ödenekler nispetinde biraz daha gelişecek. Başta Bayburt olmak üzere çevre illerimize, bütün ülkeye hizmet edecek ve inşallah ileride uluslararası düzeyde cazibe merkezi haline gelecektir." dedi.
Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nin Palandöken ya da Erciyes gibi olmasının zaman alacağını vurgulayan Pehlivan, "Kayak merkezinin özellikle Bayburt - Gümüşhane Havalimanı'nın yapılmasıyla çevre iller başta olmak üzere cazibe merkezi, kayakseverlerin uğrak yeri haline geleceğine inanıyoruz. Yine burada bulunan ve İl Özel İdaresine ait oteli de turizme kazandırmak istiyoruz, onunla ilgili de çalışmalarımız var." diye konuştu.

Kar Kalınlığı Kayak Merkezi Uluslararası Kayak Sezonu Kar Yağışı 

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı