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18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Cenazenin getirilmesi

Şehit El Bombası Cenaze Cenaze Namazı Teröristler 

-Cenaze namazından görüntü
-Şehidin yakınlarından görüntü
-Cenazenin götürülmesi
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde görev yaptığı esnada teröristlerin sızma girişimine karşı attığı el bombasının yakınında patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak, memleketi Konya’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Hakkari 34. Hudut Tugay Komutanlığı emrinde görevliyken şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak'ın naaşı uçakla memleketi Konya’ya getirildi.
Şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu daha sonra defnedilmek üzere memleketi Ilgın ilçesine bağlı Dığrak Mahallesine götürüldü. Burada baba evinde helallik alınmasının ardından şehit Altınayak için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından omuzlara alınan şehidin cenazesi mahalle mezarlığında dualarla defnedildi. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken şehidin yakınlarını Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak teselli etti. Cenaze törenine, şehidin babası Mehmet Altınayak, ailesi, yakınları, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Hacı Ahmet Özdemir, Abdullah Ağralı, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir, askeri ve mülki erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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