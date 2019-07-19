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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Konya’ya şehit ateşi düştü Haberi

Konya’ya şehit ateşi düştü Haberi

Şehidin evinden görüntü

Şehit Baba Ocağı Cenaze Şehit Ailesi 

-Türk bayrakları
-Bekleyen ambulans
-Taziye çadırı
-Şehidin fotoğrafı

( KONYA ) KONYA

- Pençe 2 Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Ünal’ın acı haberi Konya’nın Çeltik ilçesine bağlı Kaşören Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi.
Piyade Uzman Çavuş Mustafa Ünal’ın şehit olmasının ardından yetkililer, şehidin Konya’nın Çeltik ilçesine bağlı Kaşören Mahallesi'nde yaşayan baba ocağına gitti. Yetkililer, şehit haberini ailesine verdi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asılırken evin önünde bir ambulans da hazır olarak bekletildi. Dışarıda kurulan çadırda şehit ailesi taziyeleri kabul etmeye başladı.
Şehit Önal’ın 24 yaşında ve bekar olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin Cumartesi günü Kaşören Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi.
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