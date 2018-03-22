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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Konya'ya şehit ateşi düştü

Konya'ya şehit ateşi düştü

Şehidin baba evine asılan Türk bayrağı detay

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-Şehidin baba evi detay
-şehidin fotoğrafları

( KONYA )- Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı KONYA

- Bitlis’te tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Konyalı Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar'ın acı haberi askeri yetkililer tarafından ailesine verilirken baba evine Türk bayrağı asıldı. Bitlis’e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Hizan yolu üzerinde bulunan Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı, askerlerin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, Konyalı Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar (36) şehit oldu. Şehidin acı haberi merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde yaşayan baba Abdullah ile anne Emine Çakar’a askeri yetkililer tarafından verildi.
15 yıllık asker olan şehit Çakar’ın evli ve Emine Nehir ve Birsen Beren Çakar isimli iki kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Şükrü Çakar'ın iki kardeşinin de asker olduğu belirtildi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesinin yarın cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Doğanhisar ilçesi Deştiğin Mahalle Şehitliğine defnedilecek.
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