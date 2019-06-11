Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Konya SMMMO üyeleri bayramlaştı

Konya SMMMO üyeleri bayramlaştı

Oda üyeleri giriş bayramlaşma

Milli Bayram Milli Bayramlar Sivil Toplum Bayramlaşma Yasa Teklifi 

-Konya SMMMO Başkanı Özselek konuşma
-Milletvekili Esin Kara konuşma
-Programa katılan üyeler genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında (SMMMO) Ramazan Bayramı tatilinin ardından ilk mesai gününde bayramlaşma programı düzenlendi.
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyeleri oda binasında bir araya gelerek bayramlaştı. Yoğun katılımın olduğu programda konuşan Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, "Türkiye Fransa maçında galibiyet alan ve bize gurur yaşatan Milli takımımıza çok teşekkür ediyorum. Dini ve milli bayramlarımız, birlik ve beraberliğimizi daha içten hissettiğimiz, mutlulukları paylaştığımız en güzel günlerimizdir. Aile fertlerinin dost, eş ve akraba bir araya gelmesini sağlayarak, özlemini gideren, dargınlıkları unutturan, dostluğun, hoşgörünün duygularını düşündüren, mutluluğun milletçe yaşandığı Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.
Bayramlaşma programına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara da katıldı.
Tüm oda üyelerinin bayramını kutlayan Milletvekili Kara, "Allah nasip ederse yasa teklifimizin sonuna kadar arkasındayız ve takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Meclis çalışmalarımız devam ediyor ama bizim yasa teklifimizi komisyonda genel kurula gelene kadar belli bir süre aşaması var. Biz bu sürede de teklifimizin arkasındayız. Eğer 2020 yılında meclis açılır açılmaz ilk vermiş olacağımız yasa teklifimiz olacak. Meslektaşların tüm sorunlarını mecliste Türkiye genelinde dile getirme sözünü veriyorum" şeklinde konuştu.
Bayramlaşma programına, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı