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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Konya protokolü bayramlaştı

Konya protokolü bayramlaştı

Bayramlaşmadan detay görüntü

Propaganda Hükümet Milletvekili Rektör Saldırı 

-Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuşması

( KONYA -HD) KONYA

- Konya protokolü ve vatandaşlar düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen programda şehir yöneticileri ile vatandaşlar bayramlaştı. Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Ramazan Bayramını kutlayarak, Suruç'ta gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Suruç’ta AK Partililere yönelik gerçekleştirilen saldırıları tepki göstererek terörün her türlüsünü lanetlediklerini belirtti.
Altay, “Hep birlikte nice bayramlara Tabi Ramazan’a buruk başlamıştık Filistin’deki meselelerle ilgili Ama Konya Ramazan’ın en güzel yaşandığı şehirlerden birisi. Özellikle mahalle iftarlarımızla yüzbinlerce insanımızla birlikte iftar ettik. Kadir gecesi Mevlana Meydanı yine tüm Türkiye’ye barış ve kardeşlik mesajları verdi. Ama son günlerde Suruç’ta yaşananlar yine buruk bir bayram başlangıcı oldu bizim için. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Özellikle siyasi propaganda sırasında olmasından da derin üzüntü duyduğumu ifade ediyorum. Devletimiz ve hükümetimiz terörle her alanda, her mekanda, her yerde mücadele ediyor. Köşeye sıkışanlarda böyle haince eylemlerde bulunuyor. Milletimiz ve devletimiz bunun üstesinden gelecek güçtedir. Bu bayramın İslam alemi ve memleketimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 24 Haziran’a da çok az bir zaman kaldı. Bir haftalık bir süre var. 24 Haziran’da da ikinci bir bayram yaşamayı temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Programa, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Leyla Şahin Usta, Hüsnüye Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, milletvekili adayları, rektörler, oda ve borsa başkanları, Konya protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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