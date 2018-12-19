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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Konya'nın yeni YHT Garı havadan görüntülendi

Konya'nın yeni YHT Garı havadan görüntülendi

Tren garı inşaatından drone görüntüleri

Güzergah Raylı Sistem Lyon Eylem Planı Kışla 

-Gardan görüntüler

( KONYA -ÖZEL) KONYA

- Konya’nın yeni Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garında inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Havadan görüntülenen yeni YHT Garının, ikinci 100 günlük eylem planında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Yapım ihalesi 2016 yılı Temmuz ayında yapılan, sözleşme bedeli 68 milyon lira olan Konya YHT Garının inşaatı, merkez Selçuklu ilçesi Eski Buğday Pazarı alanında sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde ikinci 100 günlük eylem planı içerisinde hizmete sunulacağını açıkladığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının projelerinden Konya Yüksek Hızlı Tren Garı, demiryolu trafiğinde önemli bir geçiş güzergahı olacak. Ankara, Eskişehir Yüksek Hızlı Tren hatları ile Konya-Karaman-Ulukışla-Yenice, Kayseri-Aksaray-Konya-Seydişehir-Antalya Hızlı Demiryolu hatlarının toplama ve dağıtım garı olması planlanan YHT Garı açılış için gün sayıyor. Yüksek Hızlı Tren Garındaki çalışmalar havadan görüntülenirken, gar çevresinde yıkım ve düzenleme çalışmaları da devam ediyor. Hafif raylı sistem projesiyle entegre olacak şekilde planlanan Yüksek Hızlı Tren Garı'nda idari alanlar, ticari alanlar, VIP ve CIP salonları, kapalı otopark ve servis alanları yer alacak.
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