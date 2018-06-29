Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülmesi - ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındıKONYA (AA) - Konya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları tespit edilen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Konya ve Aksaray'da 9 zanlıyı gözaltına aldı.ByLock kullanıcısı oldukları öne sürülen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.