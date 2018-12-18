Konya’dan Hakkarili öğrencilere kışlık malzeme desteği

-Valinin öğrencilerle sohbet etmesi

-Öğretmenlerle sohbet

-Okuldan görüntüler

-Valinin konuşması



( HAKKARİ )- Hakkari Valisi İdris Akbıyık:- “Hakkari’yi eğitimde son sıralarda kurtaracağız” HAKKARİ



- Hakkari Valisi İdris Akbıyık, birinci gündemlerinin eğitim olduğunu ifade ederek, Hakkari’yi eğitimde son sırada kurtaracaklarını söyledi.



Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak tarafından öğrenciler için gönderilen kışlık bot ve kırtasiye malzemesi, TOBB Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere dağıtıldı. TOBB Ortaokulundaki malzeme dağıtım törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Büro Amiri Komiser Halil İbrahim Avşar katıldı.

Vali Akbıyık ve beraberindekiler kendi elleriyle öğrencilere bot ve değişik malzemeler dağıttılar. Burada öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Akbıyık, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek, eğitime verdikleri önemi anlattı. Okul çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, bizim birinci gündemimiz eğitim ve kitap diyoruz. Okul diyoruz, bunun içinde birçok özendirici projeler ve kampanyalar başlatıyoruz. Geçen hafta ‘Bir Kitap Bir İnsan’ kampanyasını başlattık. Bu çerçevede her hafta imkan durumumuza göre 3-5 okulumuzu ziyaret ediyoruz. Öğretmenlerimizle toplantı yapıyoruz. Çocuklarımızla sohbet ediyoruz. Gittiğimiz her yerde kitap ve kırtasiye hediye ediyoruz. Bugün biraz daha farklı, kış malum biraz sert geçiyor. Emniyet Müdürlüğümüz ve Konya Valimiz Cüneyit Orhan Toprak’ın destekleri ile kışlık bot ve kırtasiye malzemesi dağıttık. Amacımız çocuklara eğitimi, okulu sevdirmek, Hakkarililer de bir farkındalık oluşturmaktır. Yani eğitimi ve okulu günlük hayatımız içerisinde ön plana çıkarmalarını arzu ediyoruz ve istiyoruz. Bu vesileyle vaktimizi büyük oranda okullara ve eğitime harcamaya çalışıyoruz” dedi.

Hakkari’yi eğitimde son sıralarda kurtaracaklarını da ifade eden Vali Akbıyık, “Bütün toplantılarda da söylüyorum, Hakkari’yi inşallah son sıralarda kurtaracağız. Bunu hep beraber yapacağız. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz, milli eğitimimiz, valiliğimiz ve belediyemiz ile birlikte bunu yapacağız. Eğitim bir ekip işi, bütün toplum kesimlerinin destek vermesi gerekiyor. Bir tarafı eksik kalırsa aşağılarda kalır. Bunun için çok okumamız ve çalışmamız gerekiyor. Ümitliyiz, inşallah önümüzdeki süreçlerde göreceğiz ve Hakkari’yi son sırada olmayacak” diye konuştu.



