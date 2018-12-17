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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Konya’da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi

Konya’da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin adliyeye sevk edilişi

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu 

-Detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Ereğli ilçesinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, ilçede torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik önceki gün operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında 6 olan gözaltı sayısı 1 kişinin daha eklenmesiyle 7’ye yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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