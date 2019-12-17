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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Konya'da uygulama yapan polise otomobil çarptı

Konya'da uygulama yapan polise otomobil çarptı

Yaralı polisin ambulansla hastaneye getirilmesi

Hastane Polis Memuru Trafik Polisi Memur Polis Ekipleri 

-Yaralının hastaneye alınması
-Kaza yerinden detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Seydişehir ilçesinde uygulama yapan trafik polisi, durdurmaya çalıştığı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay, Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sabit trafik uygulaması yapan polis ekipleri Ö.K.’nin kullandığı 10 ABP 72 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisleri fark etmeyen sürücü aracı durdurmaya çalışan polis memuru Atilla Aras'a çarptı. Yaralanan polis memuru olay yerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Aras'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis memuruna çarpan sürücü ise ekiplerce gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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