Konya’da torbacılara şafak operasyonu: 4 gözaltı İzle

-Polis ekiplerinin adreslere gidişi

-Polis araçlarının belirlenen sokağa girişi

-Polis ekiplerinin binaya girişi

-Polis ekiplerinin baskını

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne giriş çıkış

-ele geçirilenlerin fotoğrafı



( KONYA ) KONYA



- Konya’da uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik sabah saatlerinde düzenlenen baskında 4 zanlı gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, kent merkezinde 9 adrese hakkında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.

4 şahsın gözaltına alındığı operasyonda, adreslerde dedektör köpek ’Ares’ ile arama yapıldı. Aramalarda 75 gram esrar, 662 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların farklı mesleklerden olduğu öğrenildi. Şahıslardan, eczanede çalıştığı öğrenilen H.T'nin kendini görüntüleyen gazetecilere, “Usta film mi çekiyoruz” diyerek tepki göstermesi dikkat çekti. Operasyonla bağlantılı olarak 40 zanlıya da uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

