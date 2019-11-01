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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Konya’da sokağa bırakılmış 3 kardeş bebek bulundu

Konya’da sokağa bırakılmış 3 kardeş bebek bulundu

Çocukların ambulanstan indirilmesi

Bebek Hastane Bebek Ağlaması Sağlık Ekipleri Irak 

-Çocukların hastaneye girişi
-Çocukların bulunduğu bina detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da bir binanın önünde sokağa terk edilmiş yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edilen biri kız, biri erkek ikizler ile 2 yaşlarındaki erkek olmak üzere 3 kardeş bebek bulundu. Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şükran Mahallesi Karabulut Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde bebek ağlaması duyan mahalleli sokağa çıkarak sesin geldiği bina önüne gitti. Kundağa sarılı yaklaşık 1,5 aylık olduğu belirtilen bir kız bir erkek ikiz bebek ile 2 yaşlarında bir erkek bebek bulan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, kardeş oldukları belirtilen 3 bebeği sağlık kontrollerinin yapılması için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Acil Yardım ekibindeki sağlık görevlileri de ambulans içerisinde çocukların altlarının temizliğini yaparak, bezlerini değiştirdi. Çocukların daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Polis ekipleri bebeklerin ailesine ulaşmak için çalışma başlattı. (İY-FM-
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