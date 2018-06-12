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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Konya’da sağanak yağmur sele dönüştü

Konya’da sağanak yağmur sele dönüştü

Aracın sürüklendiği anlar

Sağanak Yağmur Belediye Otobüsü Kamera Cep Telefonu 

-Belediye otobüsünün içine su alması
-Yağmurdan görüntü
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da akşam saatlerinde etkili olan ve kısa sürede şiddetini artırarak sele dönüşen yağmur sonrası, bazı araçların sel sularına kapılması anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Şehir merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur ve dolu kısa sürede etkisini artırdı. Yağmur ve dolu bir süre sonra sele dönüştü. Yoğun yağmur suları sonrası şehir merkezindeki bazı alt geçitler sular altında kaldı. Merkez Meram ilçesinde bazı araçların ise sel suları nedeniyle sürüklendiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yağış sonrası suyla dolan alt geçide giren bir belediye otobüsünün içine su aldığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün içine suların girdiği ve vatandaşların koltuklarda oturduğu görülüyor.
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