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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Konya'da Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü etkinlikleri

Konya'da Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü etkinlikleri

Askeri personelin silah gösterimi

General Jandarma Saygı Duruşu Köpek Kuruluş Yıldönümü 

-Askeri köpeklerin gösterisi
-Bayrak alanı
-Jandarma Komutanının konuşması
-Türk bayrağının açılması

( KONYA ) KONYA

- Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıldönümü Konya’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Jandarma Teşkilatının 180’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Programda, jandarmanın hassas burunlu köpekleri Gürbüz ile Haylaz, önceden araçlara yerleştirilen patlayıcı maddeyi bulmak için sahne aldı. Yaklaşık bir dakikada patlayıcı maddeyi bulan hassas burunlu "Haylaz" beğeni topladı. Askerler tarafından düzenlenen silah gösterisinin ardından teşkilat ekipmanlarının tanıtıldığı stantlar gezildi. Tanıtılan ekipmanlar sonrası Jandarma Teşkilatı tarafından 60 metre büyüklüğündeki Türk bayrağının açılışı okunan İstiklal Marşı ile gerçekleştirildi.
Jandarma ailesi olmanın farklı ve gururlu olduğunu belirten Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, "Anadolu'nun en büyük şehirlerinden birisinde asayişi, huzuru sağlamak için mesai yapıyoruz. Benim babam da jandarmaydı. Bizde olduğu gibi bizim çocuklarımız da istediklerinde bizi göremiyorlar, hafta sonları bizlerle tatil yapamıyorlar. Çoğu jandarma personelinin bu şekilde görev yaptığını biliyorum. Biz bu sene 180'inci yıldönümü kutlamalarında dedik ki kendi ailelerimizle birlikte olalım. Personelimiz babasının makamını hiç görmemiş, jandarma devriye aracına binmemiş, ekipmanları ve ortamı görmemiş. O yüzden valimizden de izin alarak biz bu yıl kendi ailemizle geçirmek istedik" dedi.

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