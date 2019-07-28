- Konya 'da iki otomobil çarpıştı - 2 ölü, 3 yaralı - Olay yerinden detaylarKONYA (AA) - Konya 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Ali Ata idaresindeki 42 ATA 57 plakalı otomobil, Konya - Seydişehir kara yolunun 30. kilometresinde Sıtkı Yıldız yönetimindeki 06 ZPK 58 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücü Ali Ata ile aynı araçtaki Fatma Ata olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Konya 'daki hastanelere kaldırıldı.Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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